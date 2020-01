Exclusief voor abonnees Waar zijn er volgende week flitscontroles? CDR

Agenten van politiezone Riho houden komende week snelheidscontroles dagelijks enkele aangekondigde snelheidscontroles. Op maandag 20 januari stellen ze de snelheidsradar op in Izegem langs de Italianenlaan, de Kachtemsestraat, de Ardooisestraat, de Prins Albertlaan en de Rijksweg. Op dinsdag 21 januari wordt er geflitst in Hooglede langs de Koolskampstraat en de Bruggestraat in Hooglede en op woensdag 22 januari worden snelheidsduivels beboet in Roeselare langs de Groenestraat, de Oostnieuwkerksesteenweg, de Meensesteenweg, de Wijnendalestraat en de Kachtemsestraat. Donderdag 23 januari matig je beter je snelheid in Izegem langs de Prinsessestraat, de Rijksweg, de Prins Albertlaan, de Meensesteenweg en de Roeselaarsestraat en op vrijdag 24 januari geldt diezelfde raad in Hooglede langs de Delaeystraat, de Bruggestraat, de ieperstraat, de Kortemarkstraat en de Rijksweg. Op zaterdag 25 januari zijn er aangekondigde snelheidscontroles in Roeselare langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat, de Meensesteenweg, de Diksmuidsesteenweg en de Rijksweg. Op zondag 26 januari trap je tot slot best niet te hard op je gaspedaal langs de Kortrijksestraat, de Gentseheerweg, de Meenseheerweg en de Rijksweg in Izegem.

