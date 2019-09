Waar zijn er deze week flitscontroles? CDR

23 september 2019

07u34 9

Agenten van politiezone Riho plannen deze week snelheidscontroles in 20 straten in Roeselare, Izegem en Hooglede. Op woensdag 25 september stellen ze de flitsradar op in Hooglede langs de Gitsbergstraat en de Amersveldestraat. Op donderdag 26 september wordt de snelheid gecontroleerd in Roeselare langs de Mandellaan, de Izegemseaardeweg, de Heirweg, de Schoolstraat en de Beversesteenweg en op vrijdag 27 september trap je best niet te hard op het gaspedaal in Roeselare langs de Blinde Rodenbachstraat, de Meensesteenweg, de Moorseelsesteenweg, de Ardooisesteenweg en de Zeger Malfaitstraat. Snelheidsduivels worden op zaterdag 28 september op de bon geslingerd in Izegem langs de Kachtemsestraat, de Meensesteenweg, de Ardooisestraat en de Ingelmunstersestraat. Op zondag 29 september tot slot wordt er geflitst in Hooglede langs de Bruggestraat, de Ieperstraat, de Roeselarestraat en de Grijspeerdstraat.