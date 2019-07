Waar zijn er de komende dagen snelheidscontroles? CDR

06 juli 2019

08u45 16

Agenten van de politiezone Riho controleren op zondag 7 juli de snelheid in Roeselare langs de Hoogleedsesteenweg, de Diksmuidsesteenweg, de Iepersestraat en de Meensesteenweg. Woensdag 10 juli trap je best niet te hard op het gaspedaal in Izegem langs de Baronstraat, de Rijksweg, de Katteboomstraat, de Krekelmotestraat en de Roeselaarsestraat. Op donderdag 11 juli tot slot zijn er deze week ook snelheidsboetes te verdienen in Hooglede langs de Rijksweg, de Stationstraat, de Middenstraat, de Bruggestraat en de Kortemarkstraat.