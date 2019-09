Waar zijn er de komende dagen snelheidscontroles? CDR

28 september 2019

09u34 6

Agenten van de politiezone Riho organiseren volgende week meerdere aangekondigde snelheidscontroles. Op dinsdag 1 oktober wordt de snelheidsradar opgezet in Izegem langs de Prinsessestraat, de Gentseheerweg, de Prins Albertlaan, de Meensesteenweg en de Rijksweg. Op woensdag 2 oktober wordt er geflitst in Hooglede langs de Amersveldestraat, de Bruggestraat, de Grijspeerdstraat, de Delaeystraat en de Diksmuidsesteenweg. Je trapt op vrijdag 4 oktober best niet te hard op het gaspedaal in Roeselare langs de Meensesteenweg en de Oekensestraat en op zaterdag 5 oktober in Izegem langs de Meensesteenweg, de Leenstraat, de Lendeleedsestraat en de Roeselaarsestraat. Op zondag 6 oktober tot slot zijn er snelheidscontroles in Roeselare langs de Iepersestraat, de Hoogleedsesteenweg, de Ardooisesteenweg en de Meensesteenweg.