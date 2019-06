Waar zijn er de komende dagen snelheidscontroles? CDR

21 juni 2019

Volgende week staan er 15 aangekondigde snelheidscontroles op de agenda. Agenten van de politiezone Riho stellen woensdag 26 juni hun snelheidsradar op in Hooglede langs de Koolskampstraat, de Grijspeerdstraat, de Ieperstraat, de Bruggestraat en de Amersveldestraat. Op vrijdag 28 juni wordt er geflitst langs de Moorseelsesteenweg en de Meensesteenweg. Op zaterdag 29 juni matig je best je snelheid in Izegem langs de Gentseheerweg, de Lendeleedsestraat, de Leenstraat en de Meensesteenweg en op zondag 30 juni worden snelheidsduivels op de bon geslingerd in Hooglede langs de Grijspeerdstraat, de Grote Noordstraat, de Delaeystraat en de Bruggestraat.