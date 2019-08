Waar wordt volgende week geflitst? CDR

17 augustus 2019



Agenten van de politiezone Riho controleren op maandag 19 augustus de snelheid in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Diksmuidsesteenweg, de Iepersestraat, de Mandellaan en de Sint-Eloois-Winkelsestraat. Daarnaast is er deze week ook flitsgevaar op donderdag 22 augustus in Izegem langs de Lendeleedsestraat, de Prins Albertlaan, de Kortrijkstraat, de Meensesteenweg en de Roeselaarsestraat.