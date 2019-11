Waar wordt volgende week geflitst? CDR

22 november 2019

07u22 0

Politiezone Riho kondigt voor volgende week snelheidscontroles aan op zeven locaties in de zone. Op dinsdag 26 november wordt de flitsradar opgesteld in Izegem langs de Ardooisestraat en de Gentseheerweg. Op woensdag 27 november trap je daarentegen best niet te hard op het gaspedaal in Hooglede langs de Diksmuidsesteenweg, de Amersveldestraat, de Grijspeerdstraat, de Bruggestraat en de Stationsstraat. Ook onaangekondigde controles blijven een mogelijkheid.