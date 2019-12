Waar wordt komende week geflitst? CDR

07 december 2019



Agenten van de politiezone Riho controleren op maandag 9 december de snelheid in Roeselare langs de Schoolstraat, de Rotsestraat, de Mandellaan, de Ardooisesteenweg en de Heirweg. Op dinsdag 10 december gaan ze aan de slag op grondgebied Izegem en dat meer specifiek langs de Ardooisestraat en de Kortrijksestraat. Op donderdag 12 december tot slot matig je best je snelheid in Hooglede langs de Diksmuidsesteenweg, de Stationsstraat, de Bruggestraat, de Roeselarestraat en de Kortemarkstraat.