Waar wordt komende week geflitst? CDR

19 oktober 2019

09u19 0

Agenten van politiezone Riho controleren deze week de snelheid in 12 straten. Op maandag 21 oktober staan er snelheidscontroles gepland in Roeselare langs de Iepersestraat, de Kachtemsestraat, de Ieperseweg, de Ardooisesteenweg en de Meensesteenweg. Op woensdag 23 oktober matig je je daarentegen best je snelheid in Izegem langs de Heilig Hartstraat en de Roeselaarsestraat. Op donderdag 24 oktober tot slot wordt er geflitst in Roeselare langs de Merelstraat, de Oude Zilverbergstraat, de Meensesteenweg, de Ieperseaardeweg en de Kachtemsestraat.