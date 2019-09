Waar wordt komende week geflitst? CDR

01 september 2019

Politiezone Riho kondigt snelheidscontroles aan voor de eerste schooldag. Op maandag 2 september wordt de snelheidsradar opgesteld in Roeselare langs de Diksmuidesteenweg en de Meensesteenweg. Op dinsdag 3 september wordt er daarentegen geflitst in Izegem langs de Prinsessestraat, de Mezegemstraat, de Roeselaarsestraat, de Gentseheerweg en de Leenstraat. Ook op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 september rijd je in de politiezone best niet te snel want tijdens die drie dagen is de Omloop van Vlaanderen in de streek. Rally zet vaak aan tot net iets harder op het gaspedaal duwen maar dat wordt in de Rihozone niet getolereerd.