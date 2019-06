Waar wordt er komende week geflitst? CDR

28 juni 2019

Agenten van de Politiezone Riho plannen komende week 26 aangekondigde snelheidscontroles. Morgen, zaterdag 29 juni wordt er geflitst in Izegem langs de Gentseheerweg, de Lendeleedsestraat, de Leenstraat en de Meensesteenweg. Op zondag 30 juni trap je best niet te hard op het gaspedaal in Hooglede langs de Grijspeerdstraat, de Grote Noordstraat, de Delaeystraat en de Bruggestraat. Op dinsdag 2 juli wordt de snelheidsradar opgesteld in Roeselare langs de Mandellaan, de Beversesteenweg, de Izegemseaardeweg, de Kachtemsestraat en de Ardooisesteenweg, op woensdag 3 juli in izegem langs de Lodewijk de Raetlaan, de Gentseheerweg, de Prins Albertlaan, de Meensesteenweg en de Ardooisestraat. Op zaterdag 6 juli kan je een snelheidsboete oplopen in Hooglede langs de Delaeystraat, de Roeselarestraat, de Middenstraat en de Bruggestraat. Op zondag 7 juli tot slot zijn er flitscontroles in Roeselare langs de Diksmuidsesteenweg, de Hoogleedsesteenweg, de Iepersestraat en de Meensesteenweg.