Waar wordt deze week geflitst? CDR

04 november 2019

Agenten van de politiezone Riho organiseren deze week verschillende aangekondigde snelheidscontroles. Op woensdag 6 november worden snelheidsduivels op de bon geslingerd in Hooglede langs de Bruggestraat, de Kortemarkstraat, de Grijspeerdstraat, de Ieperstraat en de Amersveldestraat. Op donderdag 7 november wordt de snelheidsradar opgesteld in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Hoogleedsesteenweg, de Diksmuidsesteenweg, de Gitsestraat en de Mandellaan. Op vrijdag 8 november tot slot zijn er snelheidscontroles in Izegem langs de Prinsessestraat en de Ingelmunstersestraat.