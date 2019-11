Waar worden de meeste boetes uitgeschreven in de blauwe zone? CDR

14 november 2019

11u47 0

In 99 straten in Roeselare geldt blauwe zone. Je mag er maximaal twee uur gratis parkeren maar moet wel je parkeerkaart aan de voorruit van je auto leggen. Vergeet je die, of parkeer je langer dan toegelaten, dan volgt er mogelijk een retributie. Wij maakten de top 10 van straten in de blauwe zone waar tussen september 2018 en augustus 2019 meest boetes werden uitgeschreven.

Westlaan – 24.000 euro

Handelsstraat – 23.100 euro

Rondekomstraat – 22.350 euro

Steenstraat – 16.740 euro

Rode Kruisstraat – 14.970 euro

Wilgenstraat – 14.490 euro

Jules Lagaelaan – 14.070 euro

Hugo Verrieststraat – 13.320 euro

Hippoliet Spileboutdreef – 12.720 euro

Kattenstraat – 11.640 euro