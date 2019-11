Waar worden de meeste boetes uitgeschreven in de betalende zone? CDR

14 november 2019

Roeselare telt 39 straten waar er betaalt dient te worden om te parkeren. Dit via de parkeerautomaten, per sms of app. Wie niet betaalt of zijn auto niet verplaatst voor de betaalde parkeerduur verstreken is, krijgt een retributie. In totaal werden zo tussen september 2018 en augustus 2019 voor 338.700 euro aan retributies uitgeschreven. Wij maakten de top tien op van de straten in de betalende zone waar de meeste boetes werden uitgeschreven.

1* Ooststraat -31.720 euro

2* Noordstraat – 29.980 euro

3* Polenplein – 29.000 euro

4* Grote Markt – 25.580 euro

5* Wallenstraat – 21.040 euro

6* Meensesteenweg – 20.200 euro

7* Jan Mahieustraat – 18.540 euro

8* Brugsesteenweg – 18.240 euro

9* Botermarkt – 15.560 euro

10* Sint-Amandsstraat – 15.500 euro