Waar kan je naar de Middernachtsmis? CDR

23 december 2019

De kerken lopen leeg en het aantal misvieringen daalt. Toch zijn er nog heel wat mensen die vasthouden aan de traditie van de middernachtmis. Maar waar kan je in de regio nog een dergelijke viering bijwonen? Op dinsdag 24 december zijn er om klokslag 12 uur nog vier eucharistievieringen. Dit in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele, de Sint-Pieterskerk in Tielt, parochiekerk Sint-Jan-de-Doper in Kachtem en de Oekense Sint-Martinuskerk. In Roeselare is er in de Sint-Michielskerk ook een viering, maar dit al om 23 uur.