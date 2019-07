Waar controleert politiezone Riho deze week de snelheid? CDR

15 juli 2019

07u32 0

Agenten van de politiezone Riho controleren op dinsdag 16 juli de snelheid in Izegem. De snelheidsradar zal er opduiken langs de Leenstraat, de Meensesteenweg, de Rijksweg, de Lendeeedsestraat en de Reperstraat. Op woensdag 17 juli zijn er aangekondigde snelheidscontroles in Hooglede langs de Kortemarkstraat, de Ieperstraat, de Bruggestraat en de Roeselarestraat . Op vrijdag 19 juli wordt wie te snel rijdt, op de bon geslingerd in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Iepersestraat, de Oostnieuwkerksesteenweg, de Diksmuidsesteenweg en de Hoogleedsesteenweg. Op zaterdag 20 juli wordt er geflitst in Izegem langs de Roeselaarsestraat, de Meensesteenweg, de Ardooisestraat en de Gentseheerweg en op zondag 21 juli matig je best je snelheid in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Mandellaan, de Kachtemsestraat en de Oostnieuwkerksesteenweg.