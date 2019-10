Vzw ‘t Goede Doel schenkt maandelijks 1.100 gratis spullen aan 683 minderbedeelden CDR

17 oktober 2019

13u34 0 Roeselare Op de Werelddag van Verzet tegen Armoede maakt vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen, die minderbedeelde West-Vlaamse gezinnen gratis aan kledij, schoenen en speelgoed helpt, samen met burgemeester Kris Declercq (CD&V) een evaluatie op. De burgervader heeft niets dan lof voor de vrijwilligerswerking.

“We hebben 683 leden en bedelen maandelijks 1.100 gratis spullen”, zegt Roos Desnouck van vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen. “De grootste groep die we helpen zijn éénoudergezinnen. “Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten zoals de valentijnsweek, onze paaswandeling en de opendeur. Over onze locatie hier in het vroegere gemeentehuis zijn we heel tevreden. We hopen dan ook hier te mogen blijven.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) garandeerde dat de vzw alvast de komende jaren een dak boven het hoofd heeft. “Op termijn willen we hier samen met Arhus en WZC Sint-Henricus wel een wijkcentrum uitbouwen, maar we blijven in gesprek met de vzw”, zegt hij. “Ik ben trouwens heel gelukkig met het vrijwilligerswerk dat jullie verrichten. Helaas is er nog te veel armoede in de stad.”

’t Goede Doel is steeds op zoek naar bruikbare spullen. “Die kan men elke dinsdag binnenbrengen van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Momenteel zoeken we vooral warme winterkledij, van jassen tot laarzen”, weet Roos.

Ook financiële hulp is belangrijk. “We hebben het geluk om geselecteerd te zijn als goed doel voor de Warmste Week. Met de centen die dit oplevert, willen we waardebonnen aankopen om de aangesloten kinderen een mooi stuk speelgoed te bezorgen voor Sinterklaas. Er zijn momenteel al twee acties opgezet voor ons. Anneke Dullaert verkoopt koeken en de zussen Saska en Sofie Deruytere lopen op 18 december de Warmathon voor ons.”