Vzw Roeselare Koerst gooit handdoek in de ring: geen Dovy Natourcriterium in 2020 Charlotte Degezelle

16 april 2020

08u39 0 Roeselare Wat gisteren al in de lucht ging is nu zeker. De vzw Roeselare Koerst organiseert deze zomer geen 11e editie van het Dovy Natourcriterium. Dit door de coronacrisis.

De aanvankelijke datum voor het wielerevent dat tot dik 16.000 toeschouwers lokt was dinsdag 21 juli, een datum die door het verbod op massa evenementen tot eind augustus sowieso niet haalbaar zou zijn. Maar daarnaast werd ook beslist om de Ronde van Frankrijk dit jaar uitzonderlijk plaats te laten vinden van 29 augustus tot en met 20 september. “Hierdoor zou ons criterium om 22 september vallen, maar dan zitten we in rechtstreekse concurrentie met het WK wielrennen waardoor we geen toppers naar Roeselare zouden kunnen halen”, zegt Thomas Verhaeghe, voorzitter van de vzw Roeselare Koerst. “Daarnaast vingen we ook op dat verschillende ploegleiders niet zouden toelaten dat hun renners criteria rijden. Wij zijn van oordeel dat we het onze toeschouwers en sponsors verplicht zijn om een hoog niveau te halen wat dit jaar onmogelijk is. Daardoor hebben we beslist om het 11e Natourcriterium uit te stellen.”

Nadat corona eerder dit jaar ook al verantwoordelijk was voor het niet doorgaan Dwars door Vlaanderen, waarvan de start al sinds jaar en dag in Roeselare wordt gegeven, verliest Roeselare dus een tweede wielerevent door Covid-19. Daarnaast is ook KOERS. Museum van de Wielersport al weken dicht. “Maar koers zit in het DNA van Roeselare. Daarom denken we er aan om misschien toch enkele renners naar Roeselare te halen”, aldus Verhaeghe. “Alleen is op vandaag nog niet duidelijk onder welke vorm dit eventueel kan. Feit is wel dat we vanaf vandaag beginnen werken om van het volgende Dovy Natourcriterium in 2021 een extra groot wielerfeest te maken.”