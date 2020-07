Vzw Onze Kinderen viert 75ste verjaardag met gigantische raamtekening Charlotte Degezelle

02 juli 2020

18u27 0 Roeselare Vzw Onze Kinderen heeft eind mei zijn 75ste verjaardag gevierd. Door de coronamaatregelen ging dat jubileum voor de buitenwereld bijna ongemerkt voorbij, maar daar werd donderdag een mouw aangepast met de onthulling van een indrukwekkende raamtekening door Eva Neirynck van Studio Muts.

“We wilden ons jubileum toch wat visibiliteit geven met deze raamtekening van twintig vierkante meter. Eva Neirynck heeft op beknopte wijze de geschiedenis en de werking van onze vzw in beeld gebracht”, zegt voorzitter Bernard Camerlynck. Onze Kinderen werd opgericht op 23 mei 1945 door Jozef Camerlynck en Simonne Vanneste, die zich bekommerden om het welzijn van kinderen en gezinnen in noodsituaties. “Door de jaren heen is het privé-initiatief voor weeskinderen geëvolueerd naar een professionele organisatie voor gezinnen in problematische opvoedingssituaties”, legt Camerlynck uit. “Vandaag is Onze Kinderen een eigentijdse organisatie voor bijzondere jeugdzorg, met vestigingen in Rumbeke, Roeselare, Ingelmunster en Menen. Met een team van 138 medewerkers staan we in voor de ondersteuning van 186 jongeren en hun gezin.”

Eva Neirynck werkte twee dagen aan het kunstwerk, dat acht ramen van het administratieve gebouw van de vzw in de Blinde Rodenbachstraat beslaat. “Ik kende de vzw eigenlijk niet”, geeft ze toe. “Maar ik werd goed gebrieft en heb mezelf ook nog wat extra geïnformeerd. Door de tekening loopt een soort rode draad met gordijnen die openen en ook weer dicht gaan. Tot slot werkte ik ook met de kleuren van de vzw.”