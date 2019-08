Vuurspuwers, goochelaars en een levende kanonskogel op Barrier Vertier CDR

20 augustus 2019

Goochelaars, clowns, vuurspuwers, pony’s, een levende kanonskogel, suikerspin, een acrobatieworkshop, clowneske knutselactiviteiten, een knotsgekke circusdirecteur en een gewichtheffer die zijn grenzen wil verleggen. Het staat allemaal op stapel tijdens Barrier Vertier Circus op woensdag 28 augustus. Naar jaarlijkse traditie slaan Grill De Barriere in de Zilverbergstraat 280 en Cultuurkapel De Schaduw opnieuw de handen ineen voor een spetterende afsluiter van de zomervakantie. “We zien er enorm naar uit”, zeggen Jonah Muylle en Pieter Dewaele. “Na twee regenedities zijn de weersvoorspellingen eindelijk goed. We gaan er dan ook voluit voor. Het thema circus is zeer breed en we zijn dan ook van plan om alle registers open te trekken. De kinderen zullen leren jongleren als een echte acrobaat, op ballen lopen, goochelen en goochelen. We gaan leeuwen temmen, aan trapezes hangen en zoveel meer.” Barrier Vertier is er van 14 tot 18 uur voor kinderen tussen 4 en 10 jaar maar ’s middags en ’s avonds is het restaurant ook open. Tickets in voorverkoop, via www.deschaduw.be, kosten 7 euro. Aan de deur betaal je 10 euro. (Groot)ouders komen er gratis in. Voor wie verkleed is, ligt er een verrassing klaar.