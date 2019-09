VTI-studenten leren bewuster en met mate gamen: “Door slaapgebrek zie je ze bleker worden”



10 september 2019

Bron: VDI 3 Roeselare Sommige populaire spelletjes, zoals Fortnite, zijn best verslavend. Enige waakzaamheid is geboden. Daarom investeert de stad Roeselare 21.000 euro om jongeren bewuster te leren omgaan met gamen en de tijd die ze aan een scherm gekluisterd zitten. Dat gebeurt aan de hand van interactieve sessies op school. VTI-leerlingen mogen de spits afbijten.

De interactieve sessies zijn ontwikkeld door het dagcentrum De Sleutel in Gent. Ze worden lokaal in goede banen geleid door het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo uit Roeselare. “Uit de laatste enquête van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs afgenomen in Roeselaarse scholen blijkt dat het gamen heel sterk aanwezig is in de eerste graad van het secundair onderwijs”, vertelt Ilse Himpe van het CCG Largo. “Dit brengt problemen met zich mee waar scholen niet meteen een antwoord op hebben. Vanaf dit schooljaar gaan onze preventiemedewerkers met steun van de stad in lokale scholen rond dat thema aan de slag.”

Balans zoeken

Niet dat de betrokken partijen gamen als problematisch zien, maar enige waakzaamheid blijkt geboden. “Er zijn wel degelijk veel voordelen aan gamen, maar er schuilen ook gevaren en risico’s om de hoek”, vindt preventiemedewerker Kelly Cathelijn van De Sleutel. “Sommige jongeren gaan er steeds bleker uitzien omdat ze minder slapen. Het definieert voor velen onder hen ook hun sociale status, terwijl er ook een leven buiten dat gamen moet zijn. Wij willen leerlingen begeleiden in hoe ze daar het best een balans in vinden. Het is immers niet zo eenvoudig om te zeggen dat je bij zoveel uren gamen per dag aan een limiet zit. Je moet heel wat andere factoren, waaronder de achtergrond en thuissituatie van de leerling, in acht nemen.”

Klikken is kicken

Het antwoord dat CCG Largo en De Sleutel naar voor schuiven is ‘Klikken is kicken’. “ Het gaat om vier uur durende interactieve sessies in de klas”, verduidelijkt Ilse Himpe. “We gaan in gesprek, we lanceren stellingen, er is een ganzenbordspel en leerlingen interviewen elkaar over het onderwerp. Op die manier laten we ze zelf kritische vaardigheden ontwikkelen en weten ze waar de grens ligt.”

Vier uren per dag

Leerling Jakub Kofnet (14) doet straks ook aan het project mee. “Ik speel thuis drie tot vier uur per dag games als Counter-Strike”, zegt hij. “Dat is op de computer. Zelf vind ik dat niet te veel. Er zijn leerlingen die veel meer en langer games spelen. Het is wel goed dat we er op school aandacht aan besteden. Zo weten we wat goed is en wat niet.” Klasgenoot Brent Vermandere (13) krijgt thuis al regels rond gamen opgelegd. “Ik mag dat maar om de twee dagen doen, dus mijn ouders houden het wel in de gaten”, zegt hij. “Dat is niet altijd even leuk, maar zorgt wel voor een evenwicht. Er is daar zeker nood aan, dus dit project vind ik zeker interessant.”

Vanuit de deelnemende scholen volgen er ook avonden waarop ouders vragen kunnen stellen. Het VTI bijt in oktober de spits af. 23 klassengroepen krijgen de interactieve sessies. Vanaf januari 2020 volgen andere Roeselaarse scholen.