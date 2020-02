VTI Roeselare wil meisjes warm maken voor wetenschap en techniek CDR

11 februari 2020

09u57 0 Roeselare VTI Roeselare lanceert in september 2020 een nieuw keuze-uur onder de voorlopige werktitel “STEM-project 4 girls”, een STEM-project dat sterk gericht is op meisjes.

De school voor wetenschap en techniek langs de Leenstraat koos voor de Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap om bekend te maken dat ze vanaf volgend schooljaar een nieuw keuze-uur aanbieden aan de eerstejaars. Het idee ervoor komt van STEM-leerkracht Hilde Serruys. “Sinds dit jaar moeten leerlingen vanaf het eerste jaar naast de 27 uur algemene vorming en één uur ICT zelf invullen welke vier keuze-uren ze willen volgen”, verduidelijkt directeur Kurt Lecompte. “Zowel in onze A- als B-stroom hebben wij een ruim aanbod van keuzepakketten, maar collega Hilde Serruys merkte op dat onze STEM-keuzepakketten heel vaak op jongens gericht zijn: eco car challenge, create your robot, helikopter, … Daarom ontwikkelde ze samen met de collega’s voor 1A en 1B een nieuw pakket keuze-uren met werkstukjes die vooral meisjes aantrekkelijk vinden. Tijdens het doorlopen van dit nieuwe keuzepakket zullen de leerlingen in aanraking komen met alle STEM-richtingen uit onze bovenbouw: schilderen en decoratie, hout, bouw, mechanica , elektriciteit/elektronica, engineering. Op die manier kunnen ook meisjes kennis maken met wetenschappen en technologie en uitgedaagd worden in hun talenten. Meisjes die starten op onze school zijn trouwens niet verplicht om voor dit nieuwe pakket keuze-uren te kiezen, zij kunnen net als de jongens eender welk pakket binnen hun richting (A- of B-stroom) volgen.”

Nieuwsgierig naar het nieuwe aanbod en alle andere keuze-uren voor onze vernieuwde eerste graad? VTI Roeselare organiseert op vrijdag 24 april een infoavond voor 12-jarigen en op maandag 1 juni hun jaarlijkse openschooldag.