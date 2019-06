VTI Roeselare eindigt tweede bij scholenwedstrijd sanitair en centrale verwarming van Confederatie Bouw CDR

11 juni 2019

De installateurs sanitair en centrale verwarming hebben het al jaren moeilijk om vacatures in te vullen. De Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Techlink zijn zich bewust van de problematiek en promoten het beroep van installateur sanitair-CV via een unieke scholenwedstrijd. Daarbij worden uitgedaagd om in teamverband een installatie met diverse toestellen en leidingen te monteren. Zo wordt de theorie omgezet in de praktijk. De gemaakte installaties worden uitvoerig getest en gecontroleerd door de jury. Daarnaast wordt ook de parate vakkennis en technische vaardigheden van de leerlingen gecheckt tijdens de eindjurering. Ook een groep van het BSO van het VTI Roeselare nam deel aan de wedstrijd. Zij eindigden tweede en gingen naar huis met een waardebon van 400 euro. Met deze waardebon kan de school materialen aankopen voor hun afdeling sanitair-verwarming.