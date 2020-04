VTI ontleent laptops aan kwetsbare leerlingen CDR

14 april 2020

Door de coronacrisis krijgen de leerlingen van het VTI Roeselare (les-)opdrachten op afstand via de computer. Maar niet alle leerlingen beschikken thuis over een computer of laptop en een internetverbinding. Dat blijkt uit een bevraging die de school langs de Leenstraat organiseerde. “Van de 1.255 leerlingen hebben 45 leerlingen geen computer of laptop thuis en 11 leerlingen hebben geen internetverbinding. Ook zijn er nog heel wat leerlingen die een computer of laptop thuis moeten delen met broers, zussen of ouders die van thuis uit werken”, weet Els Lannoo. “Onze school heeft daarom onder leiding van Steven Michiels, technisch adviseur ICT, het initiatief genomen om laptops uit te lenen aan deze kwetsbare groep. Op verschillende momenten voor het paasverlof konden leerlingen de laptop komen ophalen.” Uiteindelijk werden voor de paasvakantie in totaal 23 laptops uitgeleend. Na de vakantie worden er nog 27 extra uitgeleend. “Leerlingen die thuis niet over een internetverbinding beschikken, hebben we met de hulp van Telenet kunnen helpen aan een internetverbinding tot eind dit schooljaar”, weet Lannoo. “Er werd ook nog een aanvraag gedaan bij Onderwijs Vlaanderen naar extra laptops. Op deze manier trachten we er voor te zorgen dat elke leerling in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het afstandsonderwijs.”