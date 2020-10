VTI maakt komaf met rondslingerende mondmaskers via mondmaskerhoesjes CDR

07 oktober 2020

Mondmaskers zijn en blijven een must voor zowel de leerlingen als de leerkrachten in het middelbaar onderwijs. Ook in het Roeselaarse VTI waar alle leerlingen en het volledige team deze week een mondmaskerhoesje cadeau krijgen. “Op deze manier willen we zowel de collega’s als de leerlingen sensibiliseren om hun mondmasker niet zomaar te laten rondslingeren tijdens de maaltijd, nonchalant in de broekzak te stoppen,…”, duidt Els Lannoo, technisch adviseur coördinator in het VTI, de actie. “Het uitdelen van de hoesjes is bovendien de ideale gelegenheid om nog eens scherp te stellen wat de te volgen covidmaatregelen zijn en het belang ervan.” Om uit te leggen hoe het hoesje best gebruikt wordt, maakte het VTI bovendien een filmpje.

