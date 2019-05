VTI in de prijzen op Technoboost CDR

21 mei 2019

Het techniekevent Technoboost streek vorige week neer in Roeselare. Dit evenement is bedoeld om de industriële sector en het studiegebied mechanica-elektriciteit in het bijzonder onder de aandacht brengen. Tien West-Vlaamse bedrijven en evenveel technische scholen zetten er innovatieve projecten in de kijker en via techniekworkshops probeerden ze duizend leerlingen uit het basisonderwijs warm te maken voor het technisch onderwijs. Bovendien waren er ook prijzen te winnen. VTI Roeselare was bij de gelukkigen. Het didactisch paneel ‘Mission possible’ kaapte de publieksprijs weg en wint een cheque van 1.300 euro.