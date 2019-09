Vrouw zoekt auto na bezoek aan ziekenhuis LSI

09 september 2019

21u50

Bron: LSI 11 Roeselare Een vrouw uit Koolskamp (Ardooie) is op zoek naar haar zilverkleurige Volvo V50. Na een bezoek aan haar echtgenoot in het ziekenhuis in Roeselare vergat ze waar ze de wagen precies parkeerde. Met een oproep op Facebook hoopt een vriendin het voertuig snel terug te vinden.

Monique Pollet ging vrijdag haar echtgenoot Luc Dorny (66) in het ziekenhuis bezoeken. Hij herstelt er nadat hij op 21 augustus in Bikschote (Langemark-Poelkapelle) zwaargewond raakte bij een ongeval met zijn quad. Na het ziekenhuisbezoek ging de vrouw nog een koffietje drinken in het centrum van Roeselare. Toen ze naar huis wilde terugkeren, vond ze haar wagen niet meer terug. “We vermoeden geen diefstal maar dat ze gewoon niet meer weet waar ze de wagen heeft achtergelaten”, aldus vriendin Tina Meese. “Wie wil mee uitkijken naar de zilverkleurige Volvo V50 break met als beginletters van de nummerplaat LHR-… en op de achterruit een grote zwarte sticker van seingeversclub Rikko.” Wie de wagen ziet, kan contact opnemen op het nummer 0479666409.