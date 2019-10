Exclusief voor abonnees Vrouw van wapenverzamelaar getuigt: “Mijn man had niks kwaads in de zin, hij is er ziek van” Hans Verbeke

09 oktober 2019

20u01 0 Roeselare Een zestiger uit Roeselare bij wie eind juni 280 vuurwapens in beslag werden genomen, ligt in het ziekenhuis. “Die huiszoeking en de voorlopige hechtenis hebben er zwaar bij hem ingehakt”, zegt zijn echtgenote. “Ja, mijn man verzamelde vuurwapens. Al vele jaren lang. Maar alleen voor zijn eigen collectie. Hij kon er eenvoudigweg niet van scheiden. Dat hij nu zo’n straf riskeert, maakt ons bang.”

De speurders wisten niet wat ze zagen toen ze eind juni een rijwoning in het centrum van Roeselare doorzochten. Er waren aanwijzingen dat de bewoner flink wat verboden wapens in huis had maar de realiteit overtrof ruimschoots de verwachtingen. Liefst 280 vuurwapens, een voorraad munitie en gummiknuppels werden in beslag genomen. Tien politiemensen hadden een hele dag werk om alles weg te brengen, in totaal vulden ze vier bestelwagens.

