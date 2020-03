Vrouw overlijdt na beroerte op straat, andere fietsster raakt gewond bij ongeval VHS/LSI

30 maart 2020

20u17 11 Roeselare De 66-jarige Marie D. uit Roeselare is maandagvoormiddag in de Rumbeeksesteenweg gestorven toen ze al fietsend onwel werd en ten val kwam. Op het zelfde moment gebeurde even verderop ook een ongeval waarbij een fietsster lichtgewond raakte.

Marie D. was met de fiets op weg toen ze vlakbij de kerk van Rumbeke een beroerte kreeg en zwaar ten val kwam. Hulp kon niet meer baten, de vrouw overleed ter plaatse. Iets verderop, op het kruispunt van de Rumbeeksesteenweg met de Koningsstraat, moesten de hulpdiensten op hetzelfde moment ook tussenkomen voor een ongeval. Automobilist Frank D. (61) en fietsster Sien V. (25), beiden uit Roeselare, kwamen er met elkaar in botsing. De jonge vrouw liep daarbij lichte verwondingen op. Als gevolg van het eerder banale ongeval en het spijtige overlijden iets verderop, was de Rumbeeksesteenweg een tijdlang plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.