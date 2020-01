Vrouw betrapt inbrekers, maar die kunnen vluchten VHS/CDR

25 januari 2020



Op het Lekkensgoed in Rumbeke hebben onbekenden vrijdagavond ingebroken in een woning langs de Ittrekapelstraat. Toen de bewoonster thuis kwam, hoorde ze stemmen in haar keuken. Er werd een vreemde taal gesproken. Ze schrok en liep prompt naar de buren om alarm te slaan. Buiten, tegen de gevel van haar woning, zag ze een onbekende man staan. De politie repte zich ter plaatse en zocht in de omgeving naar verdachten maar de vogels waren al gaan vliegen.