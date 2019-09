Vrouw (50) riskeert celstraf voor stelen elektriciteit

02 september 2019

Een vijftigjarige vrouw riskeert een celstraf voor de diefstal van elektriciteit. De Franse Solange D. woonde begin vorig jaar in een woning in Roeselare. Omdat ze haar rekeningen niet betaalde, werd er een budgetmeter geplaatst. Maar de vrouw koppelde het toestel los en stal elektriciteit. “Van schuld besef is er geen sprake. Ze vindt dat ze er recht op heeft omdat ze financiële problemen heeft”, aldus de openbare aanklager. De vrouw kreeg een minnelijke schikking aangeboden, maar betaalde die niet. Daarom werd ze toch gedagvaard, maar ze stuurde haar kat naar de rechtbank. D. riskeert een celstraf van twee maanden en een boete van 400 euro. Het verstekvonnis wordt uitgesproken op 30 september.