Vrouw (35), verdacht van brandstichting op het Biezenhof, blijft in de cel VHS

31 juli 2020

18u34 0 Roeselare De raadkamer in Kortrijk heeft de aanhouding verlengd van E.V., een 35-jarige vrouw die maandag werd opgepakt en verdacht wordt van brandstichting op het Biezenhof in Roeselare. De vrouw blijft evenwel ontkennen.

Een bizarre zaak. Zo noemt advocaat Filip De Reuse uit Roeselare de brandstichtingen van vorig weekend in een appartementsblok op het Biezenhof in zijn stad. Daarbij werd de flat van Noël D. (70) in de as gelegd. Verschillende andere flats in hetzelfde gebouw liepen ook schade op. Vijf mensen, bevangen door rook, moesten naar het ziekenhuis. Eén van hen was E.V., een vrouw van 35 die er ook woont en daags nadien in het vizier kwam van de speurders.

Weglopende mannen

“Mijn cliënte zegt echter dat ze niks met de brandstichting te maken heeft”, zegt Filip De Reuse. “Ik heb redenen om haar te geloven. Ook de bewoner van de zwaarst getroffen flat is die mening toegedaan, hij is het mij persoonlijk komen zeggen. In het dossier is ook sprake van een getuige die twee mannen heeft zien weglopen. Maar het is allemaal nog heel onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Op dit moment is er absoluut onvoldoende bewijs om mijn cliënte in de cel te houden. Maar ik snap anderzijds ook wel dat het onderzoek gevoerd moet worden en zij daarom nog even in de cel moet blijven.”