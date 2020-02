Vrijwilligers voor paddenoverzet gezocht CDR

05 februari 2020

Kikkers, padden en salamanders gaan straks weer op zoek naar een partner en een geschikte poel om zich voort te planten. Een ploeg vrijwilligers staat dan paraat om de diertjes veilig de weg over te zette. Extra helpende handen voor de overzetacties zijn steeds welkom. Je kan je aanmelden via pod@roeselare.be. Wie meehelpt bij de overzetacties krijgt een fluohesje en een zaklamp en er wordt informatie voorzien over de soorten amfibieën die je kan tegenkomen.

Passeren er in jouw buurt veel amfibieën tijdens het trekseizoen? Kom je voorbij een plaats waar veel padden of salamanders doodgereden worden? Meld dit dan via pod@roeselare.be zodat er op die locaties eventueel ook netten kunnen geplaatst worden. Je kan tot slot ook helpen door je snelheid aan te passen op landelijke wegen of waar aangegeven staat dat daar amfibieën de straat kunnen dwarsen.