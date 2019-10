Vrijwilligers voor Dag van de Jeugdbeweging gezocht CDR

15 oktober 2019

12u04 0

Jeugdraad Roeselare organiseert op vrijdag 18 oktober opnieuw de Dag van de Jeugdbeweging. Vanaf 7 uur palmen ze het Polenplein in met een ontbijt voor alle jongeren in uniformen en een fuif waar onder meer burgemeester Kris Declercq achter de draaitafel duikt. Om alles in goede banen te laten verlopen, is de Jeugdraad nog op zoek naar enkele helpende handen om koffiekoeken, chocomelk en embleempjes uit te delen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de Facebookpagina Jeugdraad Roeselare.