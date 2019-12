Vriendenkring Riho steunt Kloen met internationale taptoe CDR

03 december 2019

De Vriendenkring van Politiezone Riho viert haar 50e verjaardag met een evenement voor het goeie doel. Op zaterdag 7 december organiseren ze een internationale taptoe ten voordele van Kloen. In de hal van Tennisclub Rumbeke langs de Wervikhovestraat treden onder meer de Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek uit Roeselare, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Rumbeke, DrumSpirit uit Dadizele, de Koninklijke Harmonie van de Congregatie uit Izegem, de Fanfare Vrede & Eendracht uit Kachtem, de Red Hackle Pipe Band & Highland Dancers uit Antwerpen en de Nederlandse Flora Band op. De deuren gaan open om 18.30 uur, de taptoe start om 19.30 uur. Tickets kosten 15 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen vijf euro. Tickets zijn te bestellen via info@kloen.be of 0479/88.89.77. Het event is trouwens rolstoeltoegankelijk.