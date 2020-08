Vrienden laten kleurrijke ballonnen op om afscheid te nemen van Hannah (19) CDR

19 augustus 2020

Vrienden en familie van Hannah Verstraete, het 19-jarig meisje dat eind vorige week overleed aan interne bloedingen als gevolg van de taaislijmvliesziekte mucoviscidose, kwamen woensdagavond bijeen in Roeselare. Op de speelplaats van het VISO, waar Hannah school liep, organiseerden ze een wake ter nagedachtenis van hun vriendin voor wie eerder op de dag al een afscheidsplechtigheid in beperkte kring plaatsvond.

Het sereen moment startte met muziek van Harry Styles. “Hannah, zowel van binnen als van buiten was je perfect”, klonk het. “Je was al een engel op aarde en nu ook in de hemel.” De aanwezigen stonden stil bij het feit dat Hannah er altijd in slaagde het beste in iedereen boven te halen en dat iedereen fantastisch veel gekke momenten met haar beleefde. “We hebben fantastische herinneringen.” Als afsluiter werden kleurrijke ballonnen opgelaten op de tonen van ‘See you again’ van Charlie Puth & Wiz Khalifa.