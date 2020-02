Vriendelijkste handelaars vind je in de Mandellaan: Dué Hair en Oog & Oor scoren uitmuntend in wedstrijd van Handelsgids.be CDR

11 februari 2020

07u18 0 Roeselare De twee vriendelijkste handelaars van Roeselare vind je in de Mandellaan, op enkele tientallen meter van elkaar. Dat bleek tijdens de prijsuitreiking van Handelsgids.be. De vriendelijkste handelaar van Roeselare is het team van kapsalon Dué Hair, die een indrukwekkende score van 9,67/10 kreeg. Oog en Oor Marleen Van Den Driessche volgt hen op de hielen met 9,37/10.

Voor het vijfde jaar op rij al reikt Handelsgids.be per stad en gemeente de titel van ‘Vriendelijkste Handelaar’ uit. “Alle handelaars die aangesloten zijn bij Handelsgids.be kunnen zich laten quoteren door hun klanten”, vertelt Luc Verheyden van Handelsgids.be. “Ze moeten door minstens dertig klanten beoordeeld worden om in aanmerking te komen voor de titel en wie de hoogste score heeft, wint de titel. In Roeselare zien we dit jaar een buitengewoon hoge score voor de winnaar. Kapsalon Dué scoort niet minder dan 9,67/10. Ook opmerkelijk is dat de runner-up in dezelfde straat ligt. Het gaat om Oog en Oor Marleen Van Den Driessche.”

Op de derde plaats staat reisbureau Reiswinkeltje uit Rumbeke met 9,16/10 en Slijperij& Tuinmachines Roose uit Oekene met 9,10/10.”

Olivier Popelier van Dué Hair is in de wolken met de titel. “Dit is een erkenning voor de voorbije vijftien jaar”, reageert hij. “Toen ik met mijn eigen zaak startte, streefde ik al naar een huiselijk salon waar klanten zich thuis voelen. Blijkbaar ben ik daar in geslaagd. Elke dag probeer ik het beste van mezelf te geven en steeds probeer ik even vriendelijk te zijn. Het is ook iets waar ik enorm op hamer bij mijn team. Elke klant moet vriendelijk bejegend worden en elke klant moet gelijkwaardig behandeld worden.”

Ook burgemeester Kris Declercq (CD&V) had lovende woorden voor Olivier. “Je bent de geknipte man voor de titel”, zegt hij. “De mensen komen hier altijd weer tevreden buiten, je maakt hen mooier. Bovendien ben je als kapper vaak de persoon bij wie ze hun hart uitstorten, maar even goed ben je de eerste om goed nieuws te horen.”