Vrachtwagen slipt op waterglad wegdek: flitspaal vernield, verkeerslicht ook beschadigd VHS/LSI

27 september 2019

16u52 0 Roeselare De flitspaal langs de Rijksweg in Rumbeke, ter hoogte van het kruispunt met de Oekensestraat in de richting van Roeselare, kreeg het weer flink te verduren. Een vrachtwagen reed er tegenaan, voor de zoveelste keer al. De truck slipte op het watergladde wegdek.

Het ongeval dateert van donderdag. Een vrachtwagenchauffeur die uit de richting van Izegem kwam, moest op de Rijksweg in Rumbeke in de remmen. De rijweg lag op dat moment echter bijzonder nat waardoor zijn truck begon te slippen en afweek van z’n rijvak. Het gevaarte tikte de flitspaal aan en beschadigde ook een verkeerslicht. De flitspaal staat nu helemaal schuin waardoor het onmogelijk is om nog te functioneren. De paal zal zo snel mogelijk hersteld worden maar in het verleden is gebleken dat dit makkelijk enkele weken kan duren. Het is immers niet de eerste keer dat de flitspaal wordt aangereden en telkens is dat een dure grap. Na enkele aanrijdingen werden rond de flitspaal zware betonblokken gelegd, om nieuwe schade te vermijden. Maar tegen het volume en de kracht van een slippende vrachtwagen zijn die blokken uiteraard niet bestand.