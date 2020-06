Vraag naar voedselhulp met 23% gestegen door coronacrisis CDR

30 juni 2020

07u52 6 Roeselare De coronacrisis weegt zwaar op de financiën van heel wat Roeselarenaars. Het Welzijnshuis krijgt meer vragen om hulp en ondersteuning en in de voedselbedeelpunten is de vraag zelfs met 23 procent gestegen.

CD&V-raadslid Margot Wybo informeerde tijdens de gemeenteraadzitting naar de impact van de coronacrisis. “Naast een serieuze gezondheidscrisis hakte Covid-19 ook voor vele gezinnen in op de financiën. Eind mei waren er in de media al berichten over de vele nieuwe mensen die zich financieel moeilijk wisten te beredderen en de stijging van de hulpvraag bij verschillende OCMW’s. Heeft het Welzijnshuis die stijging ook ervaren en hoe heeft het Welzijnshuis dit aangepakt?”

Schepen Bart Wenes (CD&V) laat weten dat het aantal leefloondossiers niet gestegen is. “Er is wel een gestage stijging van het aantal personen dat hulp en ondersteuning vraag van het Welzijnshuis. Om te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar is dat een stijging van zeven procent, dat zijn ongeveer honderd gezinnen.”

Schulden

Het Welzijnshuis verwacht dat het ten vroegste eind dit jaar de precieze gevolgen van de coronacrisis in beeld zal kunnen brengen. “We denken dat betalingsachterstallen en schulden zich zullen opstapelen. We verwachten dus wel nog meer vragen naar ondersteuning op vlak van schuldbemiddeling, huisvesting, financiële en psychosociale ondersteuning. De piek wat betreft hulpvragen moet waarschijnlijk nog komen”, vermoedt Wenes. Ook bij de voedselverdeelpunten steeg de vraag met 23 procent. “Dankzij goeie relaties met leveranciers en supermarkten hadden we steeds voldoende voedingsproducten in voorraad. Daarnaast zagen we ook een solidariteitsgolf waardoor veel schenkingen binnen kwamen.”

Tot slot mag Roeselare ook rekenen op een subsidie van 540.905 euro van de federale overheid. “De nadruk zal worden gelegd op preventiemaatregelen om te vermijden dat mensen in financiële situaties terechtkomen die kunnen leiden tot overmatige schulden of het verlies van een woning. Er zal bijzondere aandacht gaan naar de eenoudergezinnen, die in het bijzonder blootgesteld worden aan het armoederisico en die zwaar getroffen zijn door een verlies van inkomsten, vaak het enige inkomen van het gezin,” besluit Wenes.