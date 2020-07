Vox Musica wint publieksprijs van virtuele koorwedstrijd CDR

06 juli 2020

08u15 0 Roeselare Tijdens de openingsshow van de Virtual World Choir Games is afgelopen weekend bekend gemaakt dat Vox Musica de winnaar geworden is van de publieksprijs bij de virtuele korenwedstrijd georganiseerd door Koor & Stem vzw.

Door de coronacrisis kon het concert ‘Vox Movieca’ van de koren Mini Musica, Vox Musica en VOXplus begin mei niet in première gaan.. De leden van het jeugdkoor Vox Musica en VOXplus, voor zangers vanaf 25 jaar, gingen thuis creatief aan de slag en zongen samen, maar toch apart via de webcam, het nummer ‘Somewhere only we know’ van Keane in. De beelden van de zestig zangers en zangeressen werden gemonteerd tot één geheel en als alternatief voor het concert op sociale media gelanceerd. Dat clipje valt nu in de prijzen. Jeroen Keymeulen, directeur van Koor&Stem vzw, beloofde langs te komen tijdens de eerst repetitie van Vox Musica om te trakteren met een hapje en een drankje.