Vox Musica maakt kans op publieksprijs voor leukste virtuele koor van Koor & Stem vzw CDR

11 juni 2020

14u12 3

Door de coronacrisis kon het concert ‘Vox Movieca’ van de koren Mini Musica, Vox Musica en VOXplus begin mei niet in première gaan op de TRAX-site. Maar de koren bleven niet bij de pakken zitten en gingen thuis creatief aan de slag. De leden van het jeugdkoor Vox Musica en VOXplus, voor zangers vanaf 25 jaar, zongen samen, maar toch apart via de webcam, het nummer ‘Somewhere only we know’ van Keane in. De beelden van de 60 zangers en zangeressen werden gemonteerd tot één geheel en als alternatief voor het concert op sociale media gelanceerd.

Dat clipje is nu opgepikt door Koor & Stem vzw, die een wedstrijd voor het beste virtuele koor organiseert. Vox Musica is een van de kanshebbers voor de publieksprijs. Hen steunen kan door voor 26 juni hier te stemmen. De winnaar wordt op 5 juli bekendgemaakt tijdens de openingsshow van de Virtual World Choir Games.