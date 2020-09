Vorstenpaar gespot bij sterrenrestaurant Boury SVR & CDR

10 september 2020

21u00 74 Roeselare Koning Filip en koningin Mathilde zijn donderdagavond gespot aan de Roeselaarse sterrenzaak Boury. Het vorstenpaar kwam omstreeks half acht aan in de Rumbeeksesteenweg.

Toen er donderdag een zwarte mercedes met nummerplaat 1 opdook in de straat, die ook nog eens vergezeld bleek te zijn van een colonne politiemotoren, ging het nieuws van het koninklijke bezoek als een lopend vuurtje rond. Of het bezoek lang vooraf aangekondigd was en wat de aanleiding ervoor was, was donderdagavond niet duidelijk. Het is in elk geval een hele eer voor het Roeselaarse toprestaurant, dat twee Michelinsterren heeft en vorig jaar nog een indrukwekkende score van 17,5/20 behaalde in de Gault&Millau restaurantgids.