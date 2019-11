Voorwaardelijke celstraf voor partnergeweld LSI

06 november 2019

17u46

Bron: LSI 0 Roeselare Een 24-jarige jongeman uit Gits is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een boete van 640 euro voor partnergeweld.

Het was niet voor het eerst dat B.S. met het gerecht in aanraking kwam voor geweld. Zowel op 20 december 2017, 4 januari 2018 als op 21 augustus 2018 zat het er bovenarms op. De twintiger greep zijn vriendin bij de keel, gooide haar in de zetel, beschuldigde haar van overspel, gaf haar enkele vuistslagen en schopte in haar buik. B.S. gaf toe dat hij een kort lontje heeft.