Voorwaardelijke celstraf voor man die biefstuk stal Alexander Haezebrouck

04 november 2019

Een 46-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden voor het plegen van twee diefstallen. Op 16 augustus ging hij aan de haal met een elektrische fiets aan de Albert Heijn. De elektrische fiets werd ondertussen opnieuw aan de rechtmatige eigenaar bezorgd. Op 29 april werd de man betrapt toen hij een biefstuk meenam in de Carrefour en de kassa passeerde zonder te betalen. Naast de celstraf is hij ook veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 400 euro. De man moet zich wel een tijdlang aan voorwaarden houden, waaronder zich financieel laten begeleiden.