Voorwaardelijke celstraf van 4 maanden voor weerspannigheid tegen politie

04 juni 2020

Roeselare Een 35-jarige man uit Roeselare is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden voor weerspannigheid tegen de politie. Hij zit ondertussen in de cel voor een gewelddadige diefstal van deportefeuille van een 90-jarige man die op een bankje zat.

David V. was ook één van de beklaagden op de eerste coronazitting in Kortrijk omdat hij zich hevig tegen politie en ambulanciers verzette toen ze op zijn appartement kwamen nadat hij pillen en alcohol had genomen. Hij dreigde er mee naar de ambulanciers en agenten te spuwen. Toen de agenten hem hoorden rochelen, gaven ze hem twee vuistslagen om dat te verhinderen. Hij spuwde dus uiteindelijk niet, de reden waarom hij vrijgesproken werd. De rechter gaf hem wel een werkstraf van 60 uren voor weerspannigheid.

Maar een dag later bleek dat hij toen niet aan zijn proefstuk toe was. Op 29 oktober 2019 misdroeg hij zich al eens toen hij in ziekenhuis AZ Delta onder invloed was binnengebracht. Hij sloeg en schopte wild om zich heen en slingerde tal van verwijten in het rond. Volgens zijn advocaat vormen zijn alcohol- en medicatieprobleem het grootste probleem. “Als hij gedronken heeft, zit de duivel in hem. Nuchter is hij een sympathiek iemand.”

Tussen zijn verschijning op de coronazitting van 21 april en de uitspraak pikte David D. de portefeuille van een 90-jarige man op een bankje. Hij liep daarbij in de armen van een agent in burger maar rukte zich los. Op zijn appartement kon hij uiteindelijk toch geklist worden. Het zorgt er voor dat hij sindsdien in de gevangenis van Ieper verblijft.