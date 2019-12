Voorwaardelijke celstraf en boete voor man die binnendrong bij ex LSI

17 december 2019

14u43

Bron: LSI 1 Roeselare Een 36-jarige Pool uit Roeselare heeft van de rechter in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een effectieve boete van vierhonderd euro gekregen voor woonstschennis en vernielingen bij zijn ex.

Het koppel ging in 2017 uit elkaar. Nadat hij de kinderen op 7 april na een bezoekje terugbracht, ontstond een ruzie waarbij hij zijn ex een duw gaf. Na tussenkomst van de politie bedaarden de gemoederen, maar nog dezelfde avond keerde Sebastian J. terug. Hij probeerde eerst via de voordeur binnen te raken. Toen dat niet lukte, klom hij over een omheining en sloeg het glas van de achterdeur stuk. Een bovenbuur kon J. in bedwang houden tot de komst van de politie. J. kreeg strenge voorwaarden opgelegd, maar schond die een dag later al door opnieuw contact te zoeken met zijn ex. Hij daagde niet op voor zijn proces in Kortrijk. Zijn ex kwam wel luisteren, maar vroeg geen schadevergoeding. “Daar heb ik de moed niet meer voor”, klonk het.