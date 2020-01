Voorwaardelijke celstraf en boete voor Iraaks politiek dissident voor partnergeweld LSI

21 januari 2020

14u39

Bron: LSI 0 Roeselare Een 32-jarige Iraakse man uit Roeselare is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden en een effectieve boete van vierhonderd euro omdat hij zijn echtgenote mishandelde.

Volgens de ex van Mohammed Al K. werd ze tijdens hun gearrangeerde huwelijk dagelijks geslagen. In de nacht van 1 op 2 maart 2015 liep ze in paniek de straat op en werd ze door de politie opgepikt. Ze vertelde een verhaal over zware slagen en een tirannieke echtgenoot. Het parket seponeerde aanvankelijk de zaak, maar nadat ze zelf klacht indiende, kwam het toch tot een rechtszaak.

Mohammed Al K. is naar eigen zeggen een Iraakse politiek dissident die twee jaar in een geheime Iraakse gevangenis doorbracht en een afstammeling van een sjeik van het Perzische Rijk is. Hij ontkende de aantijgingen. “De politie stelde geen enkele verwonding vast bij mijn ex”, klonk het. Hij vermoedt dat haar klachten door politieke motieven waren ingegeven. De rechter ging niet mee in die complottheorie.