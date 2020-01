Voorwaardelijk straf voor twintiger die “steelt voor het plezier” LSI

08 januari 2020

13u23

Bron: LSI 0 Roeselare Een 23-jarige jongeman uit Roeselare is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een voorwaardelijke boete van 800 euro voor twee diefstallen in warenhuis Colruyt en de diefstal van een bromfiets aan het station. Hij verklaarde te stelen voor het plezier.

Op 30 september 2019 kon Bryan R. samen met een minderjarige in warenhuis Colruyt in Roeselare op heterdaad betrapt worden bij de diefstal van twee pakken tabak. Twee winkeldetectives konden hen staande houden toen ze zonder betalen de kassa passeerden. Dat was niet naar de zin van R. “Hij dreigde ermee ‘dat hij een kogel door de kop zou schieten’ van een winkeldetective en duwde hem om te kunnen vluchten”, aldus de openbare aanklager. “Hij verklaarde te stelen voor het plezier, dat is hallucinant.”

Tijdens het onderzoek bleek uit de camerabeelden van Colruyt dat R. ook al vijf dagen voordien sloffen tabak had gestolen. Op 12 juni 2019 was op een politiecamera aan het Roeselaarse station te zien dat R. samen met minderjarigen een bromfiets stal. R. bekende de diefstallen bij Colruyt maar ontkende de bromfietsdiefstal. Hij werd eind 2018 in Brugge al veroordeeld tot 8 maanden voorwaardelijk en 800 euro boete voor andere diefstallen. Hij moet zich aan enkele voorwaarden houden als hij de uitgesproken straf voorwaardelijk wil houden.