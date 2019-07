Voortaan met Museumpas ook naar KOERS CDR

27 juli 2019

Wie zich de Museumpas aanschaft kan tegen de prijs van 50 euro een jaar lang 155 Belgische musea zoals het S.M.A.K. in Gent, Eperon d’Or in Izegem, Texture in Kortrijk of Bokrijk in Genk bezoeken wanneer en zo vaak hij wil. Vanaf 1 augustus sluit ook KOERS. Museum van de Wielersport zich hier bij aan. Bovendien is de Museumpas vanaf augustus ook te koop in de KOERSshop. Meer weten over de Museumpas? Surf dan naar www.museumpassmusees.be.