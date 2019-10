Voortaan energiezuinige verlichting in sporthal Schiervelde CDR

08 oktober 2019

14u21 0 Roeselare De energieverslindende verlichting in de recreatieve zaal van sporthal Schiervelde is vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Daarnaast is er ook een nieuwe sturing geïnstalleerd waarmee het lichtniveau kan ingesteld worden volgens de sport die er beoefend wordt. Deze ingreep houdt een energiebesparing in van minstens tienduizend euro per jaar. Ook de CO2-uitstoot wordt met 27 ton per jaar verminderd. De nieuwe energiezuinige verlichting kon gerealiseerd worden dankzij de provincie West-Vlaanderen, die tachtig procent van de investering subsidieerde. De totale kost voor deze optimalisatie bedraagt 83.900 euro.